В Елизовском районе Камчатского края продолжают прокладывать дорогу от посёлка Термальный к будущему туристическому кластеру «Три вулкана» в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Строительство автодороги общего пользования ведется параллельно в три этапа. Общая протяженность трассы составит 32 063 метра. Завершить реализацию проекта и ввести новую дорогу в эксплуатацию планируется к концу 2025 года.

«Инвестиционный проект «Парк «Три вулкана» предполагает создание нового туристического кластера на Камчатке в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Благодаря мерам федеральной поддержки территория будущего курорта будет обеспечена всей необходимой, в том числе транспортной инфраструктурой. В этом году на средства субсидии продолжается строительство автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к подножию вулкана Вилючинский и позволит создать новый туристический маршрут», - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Согласно проекту, в состав двухполосной автомобильной дороги войдут 3 мостовых перехода через реки Карымшина, Паратунка и Поперечная. Также проектом предусмотрены специальные мероприятия по защите объекта от сейсмических нагрузок, противоэрозионные экраны на склонах, гидроизоляция фундаментов в районе мостов.

«Контроль в ходе строительства новой дороги в Камчатском крае обеспечивают инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящее время под контролем специалистов на одном из участков перспективной трассы выполняется грейдирование дороги и устройство водопропускной трубы. Кроме того, на объекте осуществляются инструментальные проверки выполненных работ с использованием современного геодезического оборудования. Это позволяет сразу выявлять любые отклонения от проекта и исключать ошибки в ходе строительства», - отметил генеральный директор подведомственного Минстрою России РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

По решению Правительства с июля 2021 года Минстрой России назначен руководителем федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

С 2022 года строительный контроль в ходе реализации объектов туристической инфраструктуры обеспечивает подведомственный Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».