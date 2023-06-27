В зоне ответственности всех производственных отделений (ПО) филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» реализовано порядка 80 мероприятий по контролю и повышению безопасности трансформаторных подстанций и воздушных линий, проходящих в населенных пунктах, по землям садоводческих хозяйств, рядом с местами массового пребывания населения, на пересечении с дорогами с интенсивным движением транспорта, вблизи водоемов.

Энергетики «Мордовэнерго» провели внеплановые осмотры всех типов подстанций. Особое внимание уделялось энергообъектам, расположенным вблизи детских воспитательных, общеобразовательных и оздоровительных учреждений, мест массового пребывания населения (общественные учреждения и центры, больницы, санатории и базы отдыха). Проверена исправность дверей электрощитов, ограждений и замков, наличия диспетчерских наименований, предупреждающих знаков, выявлялись места возможного проникновения в электроустановки сторонних лиц.

Также проведены внеплановые осмотры технического состояния участков ЛЭП. Специалисты проверили состояние опор, стрел провесов, габаритов, наличие на опорах знаков охранных зон и знаков безопасности. Энергетики обновили диспетчерские наименования электроустановок, предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Такие меры направлены на предупреждение травматизма среди сторонних лиц и для снижения рисков поражения электрическим током персонала на объектах электросетевого комплекса.