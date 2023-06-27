Председатель Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленского региона Василий Анохин в Смоленске обсудили перспективное развитие энергосистемы региона.

Встреча состоялась в диспетчерском центре Филиала Системного оператора Смоленское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей). В совещании также приняли участие генеральный директор ОДУ Центра Сергей Сюткин и директор Смоленского РДУ Алексей Юдин.

Федор Опадчий проинформировал о прогнозных параметрах работы региональной энергосистемы и технических решениях по ее развитию, которые заложены в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы, разработанную Системным оператором и утвержденную Министерством энергетики РФ, а также об основных показателях работы электроэнергетики региона за последние годы и перспективных планах, отраженных в программных документах. Энергосистема Смоленской области имеет в своем составе крупный объект генерации – Смоленскую АЭС мощностью 3000 МВт, которая обеспечивает часть потребности в электроэнергии потребителей не только Смоленской области, но соседних регионов – Брянской, Калужской, Рязанской, Тверской областей, а также Республики Беларусь. На Смоленскую АЭС приходится 89% от общей выработки в энергосистеме.

«В энергосистеме Смоленской области есть хорошие возможности по подключению новых потребителей, и задача Системного оператора – обеспечить ее комплексное развитие, чтобы она помогала развитию экономики региона. Сегодня мы договорились о взаимодействии в части перспективных планов. Представители Системного оператора будут участвовать в инвестиционных комитетах при губернаторе, что позволит нам своевременно учитывать планы по развитию энергосистемы», – отметил Федор Опадчий.

Василий Анохин высоко оценил принимаемые меры по развитию оперативно-диспетчерского управления и повышению надежности работы энергосистемы, поблагодарил Федора Опадчего за внимание, которое Системный оператор уделяет развитию энергетики Смоленской области.

«Основой, «кровеносной системой» экономики является электроэнергетика. Взаимодействие с Системным оператором – одно из ключевых направлений для развития бизнеса и жилищного строительства региона. Нам есть что предложить нашим инвесторам и потенциальным предприятиям, так как есть хороший задел – тесная взаимосвязь. Это позволит спланировать правильное развитие энергосистемы как основу для развития экономики региона», – подчеркнул Василий Анохин.

Представляя руководителю региона основные итоги развития энергосистемы Смоленской области за 10 лет, Федор Опадчий отметил, что с 2012 по 2022 год потребление увеличилось на 3,3 % – до 6485,5 млн кВт∙ч. Максимум потребления мощности за этот период увеличился на 1,4 % – с 1030 МВт до 1044 МВт. До 2028 года в Смоленской энергосистеме ожидается увеличение максимального потребления электрической мощности до 1111 МВт.

В соответствии с утвержденной СиПР в энергосистеме Смоленской области планируется реализация проектов, связанных с модернизацией объектов по производству электрической и тепловой энергии. На Смоленской ТЭЦ-2 предусмотрена поэтапная замена двух теплофикационных паровых турбин с увеличением мощности одной из них на 20 МВт, второй – на 21 МВт.

Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 30.12.2022 № 4384-р, предусмотрен ввод двух новых современных блоков Смоленской АЭС-2 установленной мощностью 1200 МВт каждый в период с 2031 по 2035 год.

Уже сейчас идут работы по проектированию новой подстанции 110 кВ с двумя трансформаторами 110/10 кВ мощностью 25 МВА для электроснабжения строительной площадки. Перспективные расчетные модели, необходимые для проектирования, сформированы Системным оператором и предоставлены заказчику в нормативные сроки на безвозмездной основе в рамках выполнения новых функций, возложенных на АО «СО ЕЭС» в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

«Модернизация генерирующего оборудования электростанций Смоленской области – основное направление развития энергосистемы Смоленской области на ближайшую перспективу. Это надежное электроснабжение потребителей, повышение эффективности работы энергосистемы и возможность для внедрения инновационных технологий», – подчеркнул глава Системного оператора.

Также Федор Опадчий рассказал о повышении эффективности оперативно-диспетчерского управления. Помимо завершения работ по внедрению оперативно-информационного комплекса нового управления СК-11, в этом году планируется перейти на обмен данными о единой энергосистеме на основе общей цифровой модели (CIM-модель) со всеми субъектами электроэнергетики. В 2025 году в Смоленском РДУ будет внедрена система мониторинга запаса устойчивости в контролируемых сечениях, а в 2026 году в планах – реализация дистанционного управления оборудованием ПС 330 кВ Талашкино, ПС 220 кВ Смоленск-1 из диспетчерского центра.

Отдельно Федор Опадчий остановился на вопросах подготовки к расширению операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ). Он сообщил, что с начала июля начинается первый этап перехода к передаче Смоленскому РДУ функций управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России на территории Тверской области. Расширение операционной зоны проводится в рамках оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления энергосистемами ОЭС Центра, а также для повышения эффективности использования кадрового потенциала и создания площадок для внедрения современных цифровых технологий оперативно-диспетчерского управления.