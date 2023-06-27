Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дал старт масштабной межведомственной межрегиональной тренировке. Учения энергетиков из 11 филиалов компании пройдут в Нижегородской области в течение 3 суток до 29 июня.

Цель мероприятия – отработка действий по ликвидации нарушений на объектах электросетевого комплекса в условиях неблагоприятных погодных явлений. В учениях примут участие представители региональных органов власти, надзорных и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители администраций муниципальных образований, ТСО. Всего в тренировке будет задействовано 900 человек.

В ходе практических мероприятий энергетики развернут мобильный ситуационный центр, подключат резервные источники питания, установят быстровозводимую опору линии электропередачи, устранят условные обрывы проводов, проведут уборку поваленных деревьев и многое другое.