Завод «Спецкабель» на семинаре в Уфе представил свою продукцию, соответствующую требованиям нового Свода правил Минстроя России. Это, например, универсальные кабели СКАБ для эксплуатации в том числе во взрывоопасных зонах.

Согласно своду правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений», во взрывоопасных зонах допускается использование кабелей с полиэтиленовой изоляцией, а кабельные сети систем противоаварийной защиты должны быть выполнены из огнестойких кабелей. Кабели СКАБ соответствуют требованиям указанного свода правил, а также ГОСТ 60079.

Среди особенностей кабелей СКАБ:

Нераспространение горения при групповой прокладке;

Защита от электромагнитных помех;

Пучковая/парная/троечная скрутка жил;

Возможность прокладки на танкерах и добывающих платформах;

Широкий диапазон температур эксплуатации и монтажа;

Устойчивость к углеводородам.