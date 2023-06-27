Кабельная аналитика
Завод «Спецкабель» на семинаре в Уфе представил свою продукцию, соответствующую требованиям нового Свода правил Минстроя России. Это, например, универсальные кабели СКАБ для эксплуатации в том числе во взрывоопасных зонах.
Согласно своду правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений», во взрывоопасных зонах допускается использование кабелей с полиэтиленовой изоляцией, а кабельные сети систем противоаварийной защиты должны быть выполнены из огнестойких кабелей. Кабели СКАБ соответствуют требованиям указанного свода правил, а также ГОСТ 60079.
Среди особенностей кабелей СКАБ:
Также были представлены кабели для автоматизации технологических процессов (АСУТП), разработанные «Спецкабелем» с целью импортозамещения. Это кабели для интерфейса RS-485, для промышленных сетей Profibus, а также кабели СПЕЦЛАН-ПРО для сетей промышленной электроники, универсальные кабели СКАБ, кабели повышенной гибкости для робототехники СКЛОН и другие.
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