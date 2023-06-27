В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции уровнем напряжения 35 кВ «Чернышевская» в Шовгеновском районе Республики Адыгея. Высоковольтный центр питания обеспечивает электроэнергией порядка 2,5 тыс. человек и важные объекты социальной инфраструктуры в хуторах Чернышев, Веселый, поселке Ульский и ауле Пшизов.

Специалисты отремонтируют трансформаторы, разъединители, выключатели, распределительные устройства, а также проведут необходимые противопожарные мероприятия, обновят покраску подстанционных конструкций и диспетчерские наименования.

Напомним, в Шовгеновском районе республики в рамках реализации ремонтной программы энергетики также выполняют ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Шовгеновская». Она обеспечивает электроэнергией свыше 16 тыс. человек и социально значимые объекты ряда районных сельских поселений, а также принимает в сеть электроэнергию от объекта солнечной генерации.

Всего в 2023 году Адыгейские электрические сети планируют выполнить техническое обслуживание и ремонт 40 высоковольтных подстанций в зоне ответственности филиала. Специалисты намерены реализовать большую часть технических мероприятий до наступления летних пиков нагрузок.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2212 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1150 МВА.