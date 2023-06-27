5–6 июля в Центре международной торговли состоится ежегодная VIII Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», организуемая ПАО «Россети» и редакцией журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ. Группа ПОЛИПЛАСТИК представит инновационную полимерную продукцию и инженерные решения для прокладки электрических кабелей и волоконно-оптических линий связи.

В выставочной зоне будет расположена экспозиция продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК, стенд 1С24, Центр международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, д. 12).

Группа ПОЛИПЛАСТИК представит на выставке полимерную трубную продукцию, обеспечивающую защиту электросетей от агрессивных факторов окружающей среды и механических воздействий. В состав экспозиции войдут образцы труб со структурированной стенкой внешним слоем серии ЭЛЕКТРОКОР, в том числе двухслойные трубы ЭЛЕКТРОКОР ПРО, ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС и однослойные трубы ЭЛЕКТРОКОР ЛАЙТ ОС со стойкостью к воздействию открытого пламени FV-0 (ПВ-0).

Также на стенде будут размещены трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП, в том числе ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО, ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС с огнестойким внутренним слоем и ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС ОМП с функцией определения места повреждения (ОМП). Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС ОМП со специальным внутренним слоем, не распространяющим горение, выполнены по технологии, минимизирующей электрическое сопротивление стенки трубы-футляра. За счет этого возможно точно определить наличие и местоположение повреждения кабеля.

Кроме того, посетители смогут увидеть образцы микротрубок ТЕЛЕПАЙП для прокладки волоконно-оптических линий связи – в формате пакетов из нескольких трубок. В дополнение к ним будут представлены образцы защитных полиэтиленовых труб (ЗПТ), предохраняющих линии связи от вибрации и механических повреждений.

Помимо трубной продукции компания представит на стенде образцы полиэтиленовых кабельных колодцев и элементы колодцев МДПС (модулей доступа полимерных сборных), предназначенных для обеспечения доступа к кабельным линиям без проведения земляных работ и применения подъемно-транспортных механизмов.

В рамках выставки эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК проведут технические консультации с посетителями стенда, обсудят с представителями отраслевого сообщества варианты защиты кабельных линий, создания и упорядочивания систем кабельных каналов, а также возможности сотрудничества в данном направлении.

В рамках конференции пройдут пленарные заседания, тематические секции и круглые столы. Помимо экспертных дискуссий, будет организована Техническая выставка «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (ЭЭПиР)». На площади более 2000 м2 будут представлены образцы оборудования и технических решений для распределительных электрических сетей, цифровых систем управления, электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты.

В 2023 году масштаб мероприятия увеличен за счет роста количества участников и перечня рассматриваемых направлений. К участию приглашены представители Минэнерго и Ростехнадзора, МРСК, ОЭК и Мособлэнерго, РАН и НИУ МЭИ, отраслевые эксперты и ведущие специалисты-практики.

Конференция включит тематические сессии, охватывающие широкий спектр вопросов развития и эксплуатации распределительных электрических сетей.

Конференция состоится 5–6 июля 2023 года в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, д. 12).

Официальный сайт мероприятия.