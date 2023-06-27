Высшая лига кабельного бизнеса
обновленный каталог Режкабеля и алюминиевая катанка от Цветлит
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. в двадцати населенных пунктах и трех садоводческих товариществах Наро-Фоминского г.о. завершил работы по модернизации объектов распределительных сетей (0,4; 6-10 кВ).
Специалисты компании выполнили ревизию и ремонт 20 трансформаторных подстанций (ТП). Данный комплекс работ завершен в деревнях Гуляй Гора, Мельниково, Бирюлево, Таширово, Слизнёво, Ерюхино, Благовещение, Головково, Чичково, Головеньки, Чешково, а также в р.п. Селятино, с. Атепцево, пос. Леспромхоз и трех СНТ: «Шик», «Текстильщик-2», «50 лет Победы».
Помимо этого специалисты заменили порядка 11 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в деревнях: Чешково, Свитино, Слизнево, Скугорово, Таширово, Бурцево, Плаксино, Бирюлево, Башкинское лесничество и Семидворье.
От древесно-кустарниковой растительности расчищено более 13 га просеки вдоль ЛЭП.
До конца текущего года планируется обновить оборудование еще 33 ТП и заменить более 27 км алюминиевого провода на СИП, который обладает большим сроком службы и лучше противодействует неблагоприятным погодным условиям.
Работы по обновлению распределительных сетей значительно повысят надежность электроснабжения потребителей одного из крупных городских округов западного Подмосковья – Наро-Фоминского.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter