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"Россети Московский регион" обновили распределительные сети 20 населенных пунктов Наро-Фоминского городского округа

27 июня 2023, 15:00 362 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. в двадцати населенных пунктах и трех садоводческих товариществах Наро-Фоминского г.о. завершил работы по модернизации объектов распределительных сетей (0,4; 6-10 кВ).

Специалисты компании выполнили ревизию и ремонт 20 трансформаторных подстанций (ТП). Данный комплекс работ завершен в деревнях Гуляй Гора, Мельниково, Бирюлево, Таширово, Слизнёво, Ерюхино, Благовещение, Головково, Чичково, Головеньки, Чешково, а также в р.п. Селятино, с. Атепцево, пос. Леспромхоз и трех СНТ: «Шик», «Текстильщик-2», «50 лет Победы».

Помимо этого специалисты заменили порядка 11 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в деревнях: Чешково, Свитино, Слизнево, Скугорово, Таширово, Бурцево, Плаксино, Бирюлево, Башкинское лесничество и Семидворье.

От древесно-кустарниковой растительности расчищено более 13 га просеки вдоль ЛЭП.

До конца текущего года планируется обновить оборудование еще 33 ТП и заменить более 27 км алюминиевого провода на СИП, который обладает большим сроком службы и лучше противодействует неблагоприятным погодным условиям.

Работы по обновлению распределительных сетей значительно повысят надежность электроснабжения потребителей одного из крупных городских округов западного Подмосковья – Наро-Фоминского.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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