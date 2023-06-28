АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в Лысковском районе Нижегородской области. В качестве технического заказчика выступило ООО «Транснефть – ТСД».

Реконструкция линейной части МН проходила в рамках программы технического перевооружения АО «Транснефть-Верхняя Волга», направленной на повышение надежности, производственной и экологической безопасности объектов нефтепроводного транспорта.



Работы по реконструкции участка МН Сургут – Полоцк в Лысковском районе проводились с февраля 2023 года. Протяженность реконструируемого участка трубопровода составляет 1,7 км.

Выполнены сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы. Завершены гидравлические испытания, балластировка и внутритрубная диагностика трубопровода. После этого специалисты произвели технологическое подключение участка к МН.

Подключение проводилось в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по МН. В работах были задействованы более 40 человек и 18 единиц спецтехники.

Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

Реконструкция участка МН Сургут – Полоцк проводилась в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти в направлении нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области. Цель - поддержание безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга».

После завершения работ транспортировка нефти по МН была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.