 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило технологическое подключение участка нефтепровода в Нижегородской области

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило технологическое подключение участка нефтепровода в Нижегородской области

28 июня 2023, 14:30 330 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в Лысковском районе Нижегородской области. В качестве технического заказчика выступило ООО «Транснефть – ТСД».

Реконструкция линейной части МН проходила в рамках программы технического перевооружения АО «Транснефть-Верхняя Волга», направленной на повышение надежности, производственной и экологической безопасности объектов нефтепроводного транспорта.
 
Работы по реконструкции участка МН Сургут – Полоцк в Лысковском районе проводились с февраля 2023 года. Протяженность реконструируемого участка трубопровода составляет 1,7 км.

Выполнены сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы. Завершены гидравлические испытания, балластировка и внутритрубная диагностика трубопровода. После этого специалисты произвели технологическое подключение участка к МН.

Подключение проводилось в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по МН. В работах были задействованы более 40 человек и 18 единиц спецтехники.

Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

Реконструкция участка МН Сургут – Полоцк проводилась в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти в направлении нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области. Цель - поддержание безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга».

После завершения работ транспортировка нефти по МН была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

 

Обсудить на форуме
Метки: ТРАНСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Транснефть
Другие новости сюжета:
20.01.2023
АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2022 г. ввело 83 объекта после реконструкции и ремонта
31.01.2023
Казахстан заключил с "Транснефтью" договор на поставку нефти по "Дружбе"
05.12.2022
Транснефть разработала ПО и стенд для полевых испытаний энергооборудования
14.12.2022
АО "Транснефть-Верхняя Волга" установило более 10 тыс птицезащитных устройств на вдольтрассовых ЛЭП в 2022 г
11.11.2022
АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило капитальный ремонт электродвигателя магистрального насосного агрегата на НПС "Филино"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно