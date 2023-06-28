Глава Республики Мордовия Артём Здунов, представители Правительства Республики Мордовия и Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов обсудили вопросы развития электросетевого комплекса для обеспечения инфраструктурной основы экономики региона.

В ходе встречи между Правительством Республики Мордовия и ПАО «Россети Волга» было подписано соглашение в сфере тарифного регулирования в электросетевом комплексе Республики Мордовия на долгосрочную перспективу. В соответствии с документом действия сторон направлены на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории республики и повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в регионе.

Глава Республики отметил важность сотрудничества с энергетической компанией:

«В текущем году совместно проделана большая работа по улучшению сетевой инфраструктуры для промышленных предприятий – это благотворно отразится на инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе в рамках заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве».

В 2023 году компания «Россети Волга» реализует значимые проекты для обеспечения электроэнергией ряда крупных предприятий республики, а также выполнения в регионе федеральных программ «Чистая вода» и «Доступное жилье». К настоящему времени оперативно завершено технологическое присоединение завода по производству катанки из алюминиевых сплавов ООО «ЭМ-КАТ». В планах энергетиков – комплекс работ по технологическому присоединению завода АО «Оптиковолоконные системы», завода по переработке мясной продукции ООО МПК «Атяшевский» и др.