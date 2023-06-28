Развитие общественного транспорта и создание 11 станций системы "Легкое метро" - наземных городских электричек - предусмотрены мастер-планом Владивостока до 2030 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"11 новых станций системы "Легкое метро" - городской электрички - появятся во Владивостоке. Развитие общественного транспорта до 2030 года включено в мастер-план города, который представят на Восточном экономическом форуме в сентябре", - говорится в сообщении.

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что мастер-план включает стратегию развития города до 2030 года. Цель муниципалитета - увеличить туристический поток до 5 млн человек в год, численность населения - до 725 тыс. человек. Количество рабочих мест в наукоемких и значимых отраслях планируется увеличить в 1,2 раза - до 370 тыс. человек.

Легкое метро должно сделать электротранспорт востребованным. По словам Шестакова, уже проектируются новые железнодорожные станции от районов, находящихся на въезде во Владивосток, до территорий, соседствующих в городской черте с морем. За одну такую поездку вовремя добираться в нужное место смогут до 900 человек. Также в столице Дальнего Востока запланирована реновация трамвайной линии и запуск троллейбусов с автономным ходом, чтобы закольцевать маршруты.

Сейчас во Владивостоке электротранспортом охвачены не все районы города. Так, станций нет в центре города и жилых районах, приближенных к Владивостокскому торговому порту.