27 июня 2023 года специалисты энергопредприятия приступили к замене опор и монтажу силового электрооборудования на воздушной линии электропередачи 10 кВ в селах Украинка и Петропавловка Симферопольского района. Своевременное выполнение плановых ремонтов - залог устойчивого функционирования сетевого комплекса.

Работники ГУП РК «Крымэнерго» устанавливают новые железобетонные опоры, изготовленные из устойчивых современных материалов и имеющие более длительный срок эксплуатации. Благодаря замене дефектных конструкций повысится уровень технического состояния ЛЭП и качество передачи электроэнергии потребителям.

Также энергетики 27-28 июня выполняют установку и ввод в эксплуатацию реклоузера отечественного производства, предназначенного для автоматического управления и защиты ВЛ 10 кВ. В случае аварии он позволяет отключить поврежденный участок линии, не допустив выхода из строя остального оборудования. Благодаря функционированию пункта автоматического секционирования сотрудники сетевой организации могут существенно сократить время ликвидации последствий технологического нарушения.

Напоминаем, что при проведении ремонтных работ возможны локальные краткосрочные ограничения подачи электроэнергии. ГУП РК «Крымэнерго» просит с пониманием отнестись к данным техническим мероприятиям.