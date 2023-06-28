В Москве прошла Международная выставка и форума RENWEX 2023 «Возобновляемая энергетика и электротранспорт». Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Д.А. Воденников принял участие в сессии «Стратегия развития «зеленой» энергетики в России в эпоху перемен: где искать новые точки роста?».

В рамках мероприятия были затронуты вопросы принятия мер, необходимых для сохранения достигнутых в отрасли результатов, обеспечения дальнейшего развития технологий и расширения промышленной кооперации внутри станы и реализации новых инвестиционных проектов в условиях возникших ограничений.

Обсуждая сложившуюся ситуацию в промышленном кластере ВИЭ, эксперты подчеркнули, что отрасль ВИЭ-генерации проходит этап адаптации к новым условиям, отметили необходимость сохранения темпов развития отрасли, действующих и запланированных производственных программ, а также планов по дальнейшему углублению локализации и наращиванию уровня конкурентоспособности российских компаний. Было отмечено, что технологии чистой энергетики являются важной частью ESG повестки, которая сохраняет актуальность в рамках общей работы по сохранению климата и улучшению экологической ситуации. Реализация «зеленых» проектов будет продолжена.

В рамках форума состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Возобновляемая энергия планеты - 2023», организованного Ассоциацией развития возобновляемой энергетики совместно с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана.

Конкурс проходил с марта по май 2023 года. За это время в организационный комитет поступило более 25 работ от студентов, аспирантов, молодых ученых и ведущих специалистов отрасли из России, СНГ и дальнего зарубежья по 3 номинациям. В их числе, представитель НИК В3 и официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю В. Жилкина.