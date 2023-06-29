В поселке Майский Хабаровского края введена в эксплуатацию современная подстанция 35/10 кВ «Май». Новый энергообъект обеспечит электроэнергией жителей поселка и позволит вывести из эксплуатации изношенную Майскую ГРЭС. Проект реализован входящим в Группу РусГидро АО «ДРСК».

Исторически поселок Майский, в котором проживает более 2000 человек, обеспечивала электроэнергией и теплом Майская ГРЭС. Это одна из старейших электростанций на Дальнем Востоке, она работает с 1938 года. К настоящему времени ее оборудование и сооружения достигли высокой степени износа, в связи с чем принято решение о полном выводе Майской ГРЭС из эксплуатации в середине 2023 года. Для замещения тепловой мощности станции была построена современная котельная, а функцию обеспечения потребителей электроэнергией возьмет на себя новая подстанция.

Строительство подстанции «Май» было начато в сентябре 2022 года, инвестиции в проект составили 264 млн рублей. Оборудование подстанции включает в себя два силовых трансформатора мощностью 4 МВА каждый, открытые распределительные устройства напряжением 10 кВ и 35 кВ, а также современные средства автоматизации. Подстанция не имеет здания, оборудована современными средствами управления и не требует постоянного присутствия персонала. Использование современного оборудования российского производства обеспечит высокое качество и надежность энергоснабжения, низкие потери электроэнергии.

Для интеграции новой подстанции в энергосистему региона были реконструированы ЛЭП 35 кВ «Эгге – Тишкино», «Эгге – Южная» и «Кислородная – РП-4», а также ряд ЛЭП напряжением 10 кВ. Было произведено переподключение существующих потребителей от Майской ГРЭС к новому центру питания.