На заседании Совета директоров рассмотрены были вопросы надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям компании, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, реализация плана капитального строительства компании за 1 квартал 2023 года.

Совету директоров были представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика по итогам 1 квартала 2023 года. Компания продолжает работу по уменьшению влияния технологических нарушений на электроснабжение потребителей Республики Татарстан, число технологических нарушений с прекращением электроснабжения потребителей уменьшается - средняя продолжительность отключений (SAIDI) по аварийным отключениям за последние три года снижена на 46,1%, средняя частота отключений (SAIFI) – на 33,7%, по плановым отключениям средняя продолжительность отключений (SAIDI) за три года снижена на 33,2%, средняя частота отключений (SAIFI) – на 36,9%. Достигнутый результат обусловлен как проведением организационно-технических мероприятий, так и использованием инновационных решений. Отмечается существенная доля повреждений электросетевых объектов в результате постороннего воздействия, для снижения числа которых Компанией ведется соответствующая информационная и претензионная работа.

По итогам 1 квартала 2023 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил порядка 7 029,2 млн.кВт.ч. За 1 квартал 2023 года фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги сохранился на уровне потребления аналогичного периода 2022 года и составил 32,2 млрд.кВт.ч., при этом потребление в Республике Татарстан имеет наибольшую величину среди регионов, рост к 2022 году зафиксирован на уровне 1,9%. За 1 квартал 2023 года заключено 2 887 договоров на технологическое присоединение потребителей, исполнен 3 031 договор. Основную долю исполненных договоров составляет льготная группа заявителей, включающая физических лиц и представителей малого бизнеса. В результате тесного взаимодействия с органами власти Республики Татарстан, муниципальными органами и ресурсоснабжающими организациями по сравнению с прошлым периодом на 3,61 дня улучшен основной показатель А5.1. «Среднее время подключения к электрическим сетям» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2022-2023 годах.

В рамках плана капитального строительства на 2023 год в пределах выделенных источников финансирования реализовываются такие наиболее крупные, социально и экономически значимые проекты как реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма, ПС 220 кВ Тойма-2, ПС 110 кВ Водозабор, выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня надежности электроснабжения потребителей и качества поставляемой электроэнергии в распределительной сети, мероприятия по подключению потребителей в соответствии с техническими условиями по договорам технологического присоединения. Объем освоенных за 1 квартал 2023 года капитальных вложений составил 3 846 млн руб. (без НДС). Существенный объем капитальных вложений направлен на строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения, реконструкцию и строительство распределительных сетей классом напряжения 0,4-6(10) кВ, строительство и реконструкцию высоковольтных линий электропередачи. Введены в эксплуатацию 2 927 объектов электросетевого хозяйства для присоединения потребителей к сетям Компании, протяженность построенных линий электропередачи составила 95 км, введено 12 МВ трансформаторной мощности.