Высшая лига кабельного бизнеса
обновленный каталог Режкабеля и алюминиевая катанка от Цветлит
В ходе рабочей поездки в Баку делегация ПАО «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым обменялась с коллегами из Азербайджана опытом в области эксплуатации сетевой инфраструктуры и содействия расширению производств энергооборудования.
Представители ПАО «Россети» и ОАО «Азерэнержи» обсудили функционирование электросетевых комплексов России и Азербайджана. Между компаниями действует соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу в сфере проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных транзитов, оценки целесообразности реализации интеграционных проектов, взаимодействия по вопросам надежного функционирования объектов на приграничных территориях России и Азербайджана, в том числе при ликвидации технологических нарушений.
Среди рассмотренных тем – развитие и модернизация сети, надежное функционирование двух энерготранзитов 110 и 330 кВ, обеспечивающих перетоки между странами, опыт эксплуатации электротехнического оборудования, произведенного в России и Азербайджане, взаимодействие в области развития кадрового потенциала.
Российская делегация посетила Главный Центр управления сетями ОАО «Азерэнержи», откуда осуществляется автоматическое управление национальной энергосистемой и регулирование трансграничных обменов электроэнергией.
Помимо этого, представители Группы «Россети» ознакомились с производственными площадками, выпускающими силовые агрегаты и коммутационные аппараты, кабельную продукцию и волоконно-оптические линии связи.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter