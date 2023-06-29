 

Делегация Группы "Россети" посетила Азербайджан с рабочим визитом

29 июня 2023, 14:00 248 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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В ходе рабочей поездки в Баку делегация ПАО «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым обменялась с коллегами из Азербайджана опытом в области эксплуатации сетевой инфраструктуры и содействия расширению производств энергооборудования.

Представители ПАО «Россети» и ОАО «Азерэнержи» обсудили функционирование электросетевых комплексов России и Азербайджана. Между компаниями действует соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу в сфере проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных транзитов, оценки целесообразности реализации интеграционных проектов, взаимодействия по вопросам надежного функционирования объектов на приграничных территориях России и Азербайджана, в том числе при ликвидации технологических нарушений.

Среди рассмотренных тем – развитие и модернизация сети, надежное функционирование двух энерготранзитов 110 и 330 кВ, обеспечивающих перетоки между странами, опыт эксплуатации электротехнического оборудования, произведенного в России и Азербайджане, взаимодействие в области развития кадрового потенциала.

Российская делегация посетила Главный Центр управления сетями ОАО «Азерэнержи», откуда осуществляется автоматическое управление национальной энергосистемой и регулирование трансграничных обменов электроэнергией.

Помимо этого, представители Группы «Россети» ознакомились с производственными площадками, выпускающими силовые агрегаты и коммутационные аппараты, кабельную продукцию и волоконно-оптические линии связи.

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Метки: РОССЕТИ, АЗЕРБАЙДЖАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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