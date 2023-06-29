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Сегодня начал работу третий Северо-Кавказский энергетический форум (СКЭФ-2023). Компания "Россети Северный Кавказ" традиционно выступает генеральным партнером крупнейшей макрорегиональной отраслевой площадки. Мероприятие проходит при поддержке Полномочного представительства Президента РФ в СКФО, федеральных и региональных органов власти.
В церемонии торжественного открытия СКЭФ-2023 по поручению генерального директора группы "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко принял участие его заместитель по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков. Он также выступит модератором сессии "Передача и распределение электроэнергии".
В течение двухдневной деловой программы эксперты обсудят актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса округа.
В их числе:
Одним из ключевых мероприятий форума 30 июня станет деловой завтрак "Электросетевой комплекс. Текущее состояние, вызовы, перспективы развития", который проведет компания "Россети Северный Кавказ" для партнеров и экспертов.
"Форум, безусловно, является важнейшей площадкой округа, которая ежегодно даёт возможности отраслевому сообществу и органам власти сообща находить новые решения, направленные на улучшение социально-экономического климата и развитие Северного Кавказа", - подчеркнул Сергей Поляков.
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