 

Делегация "Россети Северный Кавказ" примет участие в работе СКЭФ-2023

29 июня 2023, 11:45 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

Сегодня начал работу третий Северо-Кавказский энергетический форум (СКЭФ-2023). Компания "Россети Северный Кавказ" традиционно выступает генеральным партнером крупнейшей макрорегиональной отраслевой площадки. Мероприятие проходит при поддержке Полномочного представительства Президента РФ в СКФО, федеральных и региональных органов власти.

В церемонии торжественного открытия СКЭФ-2023 по поручению генерального директора группы "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко принял участие его заместитель по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков. Он также выступит модератором сессии "Передача и распределение электроэнергии".

В течение двухдневной деловой программы эксперты обсудят актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса округа.
В их числе:

  • реализация Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года;
  • исполнение федерального отраслевого законодательства;
  • обсуждение национальных и инновационных проектов.

Одним из ключевых мероприятий форума 30 июня станет деловой завтрак "Электросетевой комплекс. Текущее состояние, вызовы, перспективы развития", который проведет компания "Россети Северный Кавказ" для партнеров и экспертов.

"Форум, безусловно, является важнейшей площадкой округа, которая ежегодно даёт возможности отраслевому сообществу и органам власти сообща находить новые решения, направленные на улучшение социально-экономического климата и развитие Северного Кавказа", - подчеркнул Сергей Поляков.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СКЭФ-2023
Отрасль: Электроэнергетика 

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