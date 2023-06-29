Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги начал работы по замене опорно-стержневой изоляции разъединителей и шинных опор на системообразующих объектах электроэнергетики Средней Волги. Работы запланированы на подстанциях 220-500 кВ, участвующих в электроснабжении потребителей Пензенской области и Республики Чувашия с населением более 2,4 млн человек.

Всего в рамках ремонтной программы на подстанциях Средней Волги планируют заменить 324 единицы оборудования. В настоящее время завершены работе по замене 264 изделий на подстанциях 220-500 кВ «Пенза-2», «Канаш» и «Сердобск». От надежной работы данных объектов зависит энергоснабжение потребителей Пензенской области, в том числе крупного энергоузла региона – г. Сердобска с населением более 40 тыс. человек, Канашского района республики Чувашия, в том числе промышленных предприятий: предприятий: ЗАО «Промтрактор-вагон», «Канашский автоагрегатный завод», «Пензенский завод химического машиностроения».

ОСИ предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах. Во время эксплуатации оборудование, установленное на энергообъектах, подвергается внешним атмосферным воздействиям (перепады температур воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки) которые, в случае эксплуатации изоляторов выше нормативного срока, часто становятся причиной их разрушения. Своевременная замена изоляторов позволяет предотвратить повреждение энергооборудования и избежать технологических нарушений.