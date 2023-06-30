Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, на котором был рассмотрен ход реализации национальных проектов и государственных программ, а также одобрены заявки новых регионов на специальные казначейские кредиты (СКК) для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Давая оценку темпам развития строительной отрасли в первом полугодии, Марат Хуснуллин отметил, что по итогам первого и предварительных прогнозов второго квартала наблюдается неплохой рост.

«В целом строительная отрасль на протяжении трёх лет показывает положительную динамику, рост по объёму строительных работ – почти 15%. Благодарю руководителей регионов за вклад в эту работу», – сказал вице-премьер.

Среди лучших регионов по кассовому исполнению национальных проектов и государственных программ Марат Хуснуллин назвал Пензенскую область, Чеченскую Республику, республики Бурятия и Татарстан, Самарскую область и Республику Башкортостан.

«Заключение контрактов – важный и системный этап реализации проектов. Здесь важно понимать, что без него дальнейшая работа не выстроится – денежные средства просто не будут доведены до региона. Поэтому обращаю внимание всех участников процесса на то, что контрактация должна быть осуществлена как можно раньше. На текущий момент хорошие результаты показывают федпроекты “Оздоровление Волги”, “Сохранение озера Байкал” и “Туризм” – по 100%, “Формирование комфортной городской среды” – 99% и “Чистая вода” – 99,4%», – сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Отдельно члены президиума правкомиссии остановились на вопросе строительства и капитального ремонта школ по поручению Президента России Владимира Путина. Марат Хуснуллин подчеркнул, что на сегодня уже закончены выпускные экзамены, поэтому необходимо активизировать капремонт, так как до нового учебного года осталось всего два месяца. Вице-премьер также поручил сформировать аналогичную программу по строительству и ремонту школ в четырёх новых регионах до 2026 года.

Кроме того, на заседании были одобрены заявки новых субъектов на специальные казначейские кредиты для модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Доступ к качественным жилищно-коммунальным услугам является важным фактором комфортных условий проживания граждан. В новых регионах ведётся активная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ, и выделение специальных казначейских кредитов позволит её усилить. Данный инструмент даёт регионам дополнительные ресурсы на повышение качества жизни граждан благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Это продолжение уже зарекомендовавшей свою эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), оператором которой выступает Фонд развития территорий», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, Донецкая Народная Республика получит 11,5 млрд рублей на 23 мероприятия по обновлению систем ЖКХ в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Волновахе, Светлодарске и Мироновском. Луганской Народной Республике одобрено выделение 9 млрд рублей на 15 мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в Алчевске, Первомайске, Ровеньках, Горском, Золотом, Антраците, Краснодонском и Перевальском районах.

В Херсонской области средства СКК в размере 2 млрд рублей будут направлены на 20 мероприятий по модернизации ЖКХ в Скадовском районе, в том числе в Скадовске, Геническом районе, в том числе в Геническе, Рыкове, а также Ивановском, Каланчакском, Новотроицком и Нижнесерогозском районах. Запорожская область получит 2,5 млрд рублей на 7 мероприятий по капитальному ремонту сетей, самые крупные проекты реализуют в Мелитополе и Бердянске.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что программа бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов является частью социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню».