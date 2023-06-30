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Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада приступил к установке гасителей вибрации на магистральных линиях электропередачи Республики Карелия и Мурманской области. Выполненные мероприятия повысят надежность электроснабжения потребителей регионов с населением более 1,1 млн человек.
На сегодняшний день работы по замене 432 гасителей вибрации завершены на линиях электропередачи 220-330 кВ, участвующих в выдачи мощности каскада Кемских и Свирских ГЭС, электроснабжении западной и северной части Ленинградской области.
Гасители вибрации многочастотного типа позволяют значительно уменьшить вероятность повреждения провода ЛЭП в поддерживающих и натяжных зажимах от воздействия вибрации при сильном порывистом ветре.
До конца 2023 года энергетики выполнят установку новых устройств еще на 16 ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией столицу Республики Карелия – город Петрозаводск и северные части Мурманской области, где расположены предприятия Кольского дивизиона Группы «Норникель» и объекты Северного флота.
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