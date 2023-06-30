Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги приступил к работам по ремонту парка разъединителей 500 кВ на подстанциях «Арзамасская» и «Луч». Модернизация оборудования направлена на повышение надежности электроснабжения жителей Нижегородской области с населением более 3 млн человек, инфраструктурных объектов «Газпром» и РЖД, крупных машиностроительных и металлургических предприятий.

Разъединители являются важнейшим коммутационным устройством, предназначенным для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них работ. На подстанциях отремонтируют 8 комплектов разъединителей 500 кВ. На оборудовании будут заменены дефектные детали, очищены контактные вводы, отрегулированы основные узлы оборудования.

Подстанции 500 кВ «Арзамасская» и «Луч» общей установленной мощностью 2754 МВА, являются ключевыми объектами нижегородской энергосистемы. От стабильной работы энергоцентров зависит надежность электроснабжения потребителей юга и северо-запада Нижегородской области, в том числе газокомпрессорных станций компании «Газпром транс газ Нижний Новгород», а также тяговых транзитов Горьковской железной дороги. Объекты обеспечивают связь между энергосистемами Волги и Центра.

Крупные работы по ремонту разъединителей 220 кВ пройдут на ключевых центрах питания «Сеченово», «Луч», «Ермолово», «Семеновская» в Нижегородской области. Всего до конца 2023 года в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду компания выполнит ремонт 560 единиц оборудования в регионах Поволжья.