 

Завод Агрокабель повторно включен в Реестр Российской промышленной продукции

30 июня 2023, 13:30 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Агрокабель
Авторы и источники / Правообладателям

14 июня 2023 года продукция ООО «Завод Агрокабель» повторно получило заключение за № 62006/21 Министерства промышленности и торговли РФ о вхождении в Реестр Российской промышленной продукции, тем самым подтвердив производство, а также закупку большей части материалов на территории Российской Федерации. Данное заключение действует до 13.06.2026 г.

Подтверждение производства на территории РФ дает значительные преимущества производителям при ведении бизнеса в России, госзакупках, реализации программ импортозамещения, конкуренции с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке, в том числе в рамках механизма запретов и ограничений по Постановлению Правительства № 616

Перечень российских товаров доступен к просмотру всем желающим. Для этого нужно зайти на сайт государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга по ссылке https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/

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Метки: МИНПРОМТОРГ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР, АГРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
AGRO
4.05

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