14 июня 2023 года продукция ООО «Завод Агрокабель» повторно получило заключение за № 62006/21 Министерства промышленности и торговли РФ о вхождении в Реестр Российской промышленной продукции, тем самым подтвердив производство, а также закупку большей части материалов на территории Российской Федерации. Данное заключение действует до 13.06.2026 г.

Подтверждение производства на территории РФ дает значительные преимущества производителям при ведении бизнеса в России, госзакупках, реализации программ импортозамещения, конкуренции с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке, в том числе в рамках механизма запретов и ограничений по Постановлению Правительства № 616

Перечень российских товаров доступен к просмотру всем желающим. Для этого нужно зайти на сайт государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга по ссылке https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/