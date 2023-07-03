АО «Мособлэнерго» выполнило работы для повышения качества электроснабжения потребителей п. Большие Вязёмы Одинцовского городского округа. Голицынским производственным отделением был проведен оперативный ремонт участка кабельной линии электропередачи 6 кВ, расположенного на территории шоколадной фабрики в Больших Вязёмах.

Данная линия электропередачи в основном обеспечивает электроэнергией крупный большевяземский техцентр. КЛ в эксплуатации больше 10 лет. Чтобы не допустить впоследствии возможных перебоев в подаче электроэнергии, работники Голицынского производственного отделения оперативно отремонтировали на линии несколько аварийных участков – заменили 160 метров кабеля и произвели монтаж соединительных муфт.

В рамках своей деятельности АО «Мособлэнерго» на территории городских округов Московской области осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.