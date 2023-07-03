Росстат зафиксирован десятикратный рост производства меди в Хабаровском крае. Это связано с запуском Солнечного ГОКа компании «Геопроминвест». Подробности — в материале ИА Vostok.Today.

Предприятия Хабаровского края по итогам января-мая произвели 4,032 тысяч тонн меди, что в 10 раз больше, чем за тот же период в 2022 году. Всего, по данным регионального Минприроды, по итогам года планируется добыть 7,6 тысяч тонн меди.

Медь пошла из отвалов

Основной вклад в наращивание показателей вносит проект компании «Геопроминвест». Она уже несколько лет работает над организацией производства на Солнечном ГОКе.

В Солнечном районе Хабаровского края расположено хвостохранилище закрытого горно-обогатительного комбината. На техногенном месторождении находится порядка 30 млн тонн отходов обогащения полезных ископаемых. Запасы в отвалах оцениваются в 130 тысяч тонн меди и 57 тысяч тонн олова.

Компания «Геопроминвест» нашла технологию переработки хвостов горно-обогатительного производства и несколько лет назад предложила правительству края организовать добычу металла из отходов. Власти идею поддержали, выставив условия жёсткого соблюдения экологически требований.

Проект реализуется с 2020 года. Запуск комбината в тестовом режиме состоялся в мае 2022 года. Сейчас проект вышел в опытно-эксплуатационную стадию. С этим и связано увеличение производственных показателей отрасли края в целом. Выход на полную мощность состоится в следующем году.

После полноценного запуска производства комбинат будет производить до 2 млн тонн концентрата в год. Компания «Геопроминвест» вложила в проект 2 млрд рублей. В ходе реализации будет создано 200 новых рабочих мест. Медный и оловянный концентрат компания намерена поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт — в Китай, Японию и Южную Корею.

После полной отработки запасов компания проведёт рекультивацию нарушенных земель. Кроме того, в рамках проекта «Геопроминвест» ведет строительство очистных сооружений и пылеулавливающих устройств с системой орошения территории хранения отвальных отходов.

Медные перспективы

В крае, напомним, идет разработка одного из крупнейших месторождений меди — Малмыжского. Его освоением занимается структура Русской медной компании «Амур Минералс». Объем инвестиций составляет 248 млрд рублей. Ввести первую очередь инвестор планировал в этом году, но сроки пришлось сдвинуть на весну 2024 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в этом году прогнозируют умеренный рост мирового потребления рафинированной меди, это связано с ростом добычи на шахтах после некоторых сбоев в начале 2023 года. В дальнейшем ожидается устойчивый среднесрочный рост спроса, поддерживаемый переходом к альтернативной энергетике.

Отраслевые эксперты ожидают в ближайшем будущем гораздо более высокие цены на медь. В этом году цена на этот металл держится в районе $8 600 за тонну.