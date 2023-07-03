Во втором квартале 2023 года специалисты международной инжиниринговой компании Svet Expert завершили первый этап светового мастер-плана города Ярославль. На этом этапе было реализовано более 50 объектов, вошедших в световой мастер-план. Помимо современных городских сооружений, компания выполнила подсветку объектов культурного наследия, таких как Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, Храм Богоявления Господня, Собор Казанской иконы Божией Матери в Казанском монастыре и других.

Метафоричный образ светового мастер-плана Ярославля состоял в том, чтобы создать единый стиль города, осветить маршруты основного трафика гостей и жителей, отобразив идею «нейронной сети». Таким образом, центральные объекты – это яркие светящиеся доминанты городской среды, на которых установлено наибольшее количество световых элементов. Они притягивают на себя внимание и выделяются на фоне деликатно подсвеченных маловысотных улиц. Ярославль – столица Золотого кольца, содержащая большое количество объектов культурного наследия и памятников русской православной церкви. Главной задачей работы компании Svet Expert было аккуратно подчеркнуть историческую ценность зданий города, их историю и значимость для жителей.

«Мы гордимся тем, что именно наша компания стала автором световой концепции столицы Золотого кольца. Ярославль - уникальный город с потрясающей архитектурой. Удивительным фактом является то, что город, будучи исконно русским, имеет на своей территории не только объекты русского классицизма, но и ампира, барокко. Стоит отметить, что 70% строений, вошедших в световой мастер-план, являются объектами культурного наследия нашей страны. В связи с этим необходимо было разработать специализированные проекты и пройти историко-культурные экспертизы. Несмотря на сложности и многоэтапность, встречающиеся при реализации подобных проектов, мы благодарны за то, что нам доверили организации светового мастер-плана города Ярославля»,- комментирует главный архитектор проекта Константин Беловолов.

Вторая часть светового мастер-плана города включает в себя 43 объекта в черте города Ярославль и Ярославской области и будет реализована в максимально сжатые сроки - до сентября 2023 года.

Ключевым объектом второго этапа светового мастер-плана стал Ярославский планетарий. Этот проект отличается от общей концепции городской среды, так как только на нем применяется принцип динамического освещения с разной цветопередачей. Совершенно другим архитектурным освещением оформлено здание «Казанского женского монастыря». Здесь применяется принцип смешанной подсветки с установкой светильников на фасады строения и использованием заливающих прожекторов, которые фоново оформляют стены монастыря. Это позволяет достичь парадного образа одному из главных объектов православия на территории Ярославля. В мастер-план вошли не только русские церкви, но и культовые сооружения разных народов: Армянская апостольская церковь «Сурб Геворг», Ярославская синагога «Бейт Аарон». Эти молитвенные здания отличаются своей архитектурой, стилистикой, цветом фасадов. Социально-культурные объекты, такие как Дом художника, музей «Музыка и время», дом Смолина также реализуются в этом году. К каждому из них применяется индивидуальное проектное решение с использованием определенного цвета свечения светодиодов, способа крепления и подведения питания. Всего же для реализации проекта понадобилось более 5,5 тыс. фасадных светильников, над установкой которых трудились девять монтажных бригад.

Svet Expert - международная светотехническая компания, предоставляющая полный комплекс услуг на рынке архитектурно-художественного освещения. С момента основания в 2004 году компания реализовала более 500 проектов в четырех странах мира. Сегодня Svet Expert - один из лидеров на рынке архитектурно-художественного освещения в России и Европе. Среди заказчиков компании - администрации городов, промышленные холдинги, крупные застройщики, управляющие компании, торговые и бизнес-центры, государственные и частные организации. Svet Expert обладает всем перечнем необходимых для работы лицензий и сертификатов, включая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.