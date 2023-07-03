Работы по реконструкции и расширению Корсаковского порта на Сахалине планируют начать в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева по итогам совещания по реализации инвестиционных проектов на Сахалине.

"Завершено проектирование работ по реконструкции гидротехнических сооружений Корсаковского порта. Работы планируется начать в 2024 году после завершения госэкспертизы", - говорится в сообщении.

По проекту на территории морского порта Корсаков планируется построить рыбоперерабатывающий комплекс мощностью до 500 т в сутки с автоматизированным комплексом по переработке рыбы, жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе, холодильником мощностью 5 тыс. тонн. Это позволит выйти на рынок с готовой продукцией глубокой переработки в упаковке для более широкого круга потребителей.

Также проектом предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений терминала по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, принадлежащих "Нацрыбресурсу", и гидротехнических сооружений Южного погрузрайона, принадлежащих "Росморпорту". Запланировано дноуглубление подходного канала и операционной акватории порта для захода крупнотоннажных судов, строительства и эксплуатации промышленных объектов по переработке, хранению и отгрузке рыбной продукции.

После проведения реконструкции ежегодный грузооборот Южного погрузрайона увеличится почти в 12 раз (с 0,34 до 4,0 млн тонн), рыбного терминала - в четыре раза (с 0,15 до 0,6 млн тонн). Проектная документация на объекты разработана и находится на рассмотрении Главгосэкспертизы России, которую должны завершить в сентябре текущего года. Весь проект планируется реализовать до 2027 года.