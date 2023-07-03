Соглашение между пермским кампусом Высшей школы экономики и лидером в России и СНГ по объему производства оптического кабеля заводом «Инкаб» предусматривает сотрудничество в рамках образовательных и исследовательских направлений.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор завода «Инкаб» Александр Смильгевич и директор НИУ ВШЭ – Пермь Галина Володина. Стороны договорились о прохождении практики и стажировках студентов пермского кампуса Вышки, что будет способствовать развитию научно-исследовательской, практической и проектной деятельности, повышению качества образования с учетом актуальных потребностей практической деятельности. Взаимодействие предусматривает также совместное проведение научных исследований и практических проектов и мероприятий – семинаров, круглых столов, конкурсов и т.п.

Александр Смильгевич, генеральный директор завода «Инкаб»:

Мы заинтересованы в притоке молодых людей, которые могут генерировать новые идеи, внедрять инновации для повышения эффективности производства. У нас есть, где применить таланты, – в переговорах с зарубежными партнерами, в сфере менеджмента или в организации процессов на производстве. Студенты пермского кампуса Высшей школы экономики уже проходят стажировки на нашем заводе, и мы планируем усиливать это направление. В рамках сотрудничества у нас также есть идея проведения конкурса для студентов пермского кампуса Высшей школы экономики по применению методов искусственного интеллекта на нашем заводе. В «Инкабе» сейчас формируется Лаборатория искусственного интеллекта, где мы хотели бы видеть студентов пермской Вышки.

Галина Володина, директор НИУ ВШЭ – Пермь:

Сотрудничество с заводом «Инкаб» откроет новые возможности для расширения проектной деятельности студентов и развития образовательных программ. Мы видим множество точек пересечения интересов в исследованиях, подготовке кадров и организации мероприятий. Все наши образовательные возможности открыты для завода «Инкаб». Подписание соглашения – это начало большого совместного пути.

Завод «Инкаб» – лидер в России и СНГ по объему производства оптического кабеля и по объему переработанного оптического волокна, входит в международную ассоциацию Электрокабель, работающую над развитием кабельной отрасли и помогающую внедрять инновационные разработки. На заводе производят более 100 типов конструкций для телекома, энергетики, нефетегаза.