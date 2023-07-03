Новые ТПУ в Самарской области сократят время пассажиров в пути

Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» выдало два положительных заключения по итогам рассмотрения проектов строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Липяги» и «Пятилетка». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Транспортно-пересадочный узел «Липяги» в городе Новокуйбышевске Самарской области расположится у одноименной железнодорожной станции. Проектная документация предусматривает строительство нового здания, которое одновременно может вмещать до 100 человек, накопительную площадку на 45 автомобилей, парковку, офисное помещение, а также систему автоматического звукового информирования пассажиров «Автодиктор» и систему энергоэффективного светодиодного освещения платформ.

Строительство транспортно-пересадочного узла «Пятилетка» запланировано у станции метро «Кировская» в Самаре. Согласно утвержденному проекту, помещения будут иметь подземный проход на платформу, перроны для посадки и высадки пассажиров, накопительную площадку для автобусных маршрутов на 45 машиномест и парковку. Общая площадь ТПУ составит до 9500 кв. м.

Оба транспортно-пересадочных узла рассчитаны на пассажиропоток 4000 человек в сутки.

Новые ТПУ сократят время пассажиров в пути и повысят транспортную связанность Самарской области. Их строительство запланировано для будущей скоростной железной дороги «Самара - Тольятти», которая входит в инвестиционную программу РЖД.*

Застройщик – Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Проектировщик – ООО «Автодор».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.