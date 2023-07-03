В Курагинском районе Красноярского края к концу 2024 года реконструируют мост через реку Джебь, сообщает RosTender.info.

Мост расположен на 183 километре автомобильной дороги Саяны, его протяженность – 44,37 метра. В рамках работ отремонтируют промежуточные опоры, опорные части, пролетное строение, мостовое полотно и водоотвод. Строительные конструкции моста защитят от коррозии.

Реконструкцией займется победитель конкурса в электронной форме. Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю принимает заявки на участие до 19 июля, на подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат контракт на 218 млн рублей.