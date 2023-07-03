Институт катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН заключил государственные контракты на поставку оборудования, его монтаж и наладку для экспериментальной станции «Электронная структура» Центра коллективного пользования Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Всего заключено шесть контрактов: на поставку рентгеноптического оборудования (с ООО «ФИНПРОМАТОМ»), двух вакуумных стендов и двух измерительных стендов (с ООО «КР-Аналитика»), а также на выполнение работ по монтажу, шефмонтажу, шефналадке этого оборудования и изготовление хатчей — защитных сооружений (с Томским политехническим университетом). Общая стоимость контрактов составляет 1,2 млрд рублей.

«Инженеры Томского политеха будут работать над ограничительными конструкциями, инженерными системами станции, а также программно-аппаратным комплексом, который «соединит» все элементы установки. Для нас работа с таким оборудованием — важный опыт и вызов. Этот проект потребует от нас модификации уже имеющихся в вузе разработок по системам автоматизации и написания специализированного программного обеспечения, чтобы наладить дальнейшую эксплуатацию под те задачи и методы, которые стоят перед станцией», — отметил начальник управления перспективных исследований Томского политеха Алексей Гоголев.

СКИФ является источником синхротронного излучения поколения 4+ и реализуется в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа Президента РФ от 25 июля 2019 года «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации». В рамках первой очереди запланировано создание шести экспериментальных станций СКИФ. Ранее были определены механизм и интеграторы создания еще четырех станций.

Экспериментальная станция «Электронная структура» предназначена для решения широкого спектра задач химии, в частности катализа, физики, материаловедения. Комплект оборудования станции обеспечит работу двух независимых секций с взаимодополняющими функциональными возможностями.

На первой секции будет реализован метод фотоэлектронной спектроскопии высокого давления. Он позволит проводить исследования состава и электронной структуры активного компонента для различных каталитических систем непосредственно в ходе протекания реакции (режимы in situ и operando), а также in situ-исследования закономерностей процессов, приводящих к дезактивации/отравлению каталитических систем в зависимости от условий протекания реакции.

В результате таких исследований ученые будут получать информацию, необходимую как для улучшения существующих, так и для разработки новых катализаторов с оптимальными характеристиками для различных промышленно важных каталитических процессов. Также метод позволит исследовать инновационные функциональные материалы (многослойные полупроводниковые структуры, углеродные композиционные и наноструктурированные материалы).

Основой работы второй секции «Электронной структуры» станет метод фотоэлектронной спектроскопии с угловым и спиновым разрешением. Он позволит изучать электронную и спиновую структуру твердых тел для решения актуальных задач физики полупроводников, развития компонентной базы и новых принципов дизайна устройств молекулярной электроники, наноэлектроники и спинтроники.

Напомним, глава Минобрнауки России Валерий Фальков посетил стройплощадку Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово. В ходе визита было отмечено, что строительство синхротрона нового поколения идет в установленные сроки, отдельные объекты возводятся с опережением графика. Площадка полностью обеспечена необходимой техникой, материалами и сырьем. Параллельно с возведением зданий идет изготовление научного оборудования, к этому процессу подключены ведущие вузы и научные организации страны. Выйти на техническую готовность синхротрона планируется в декабре 2024 года.