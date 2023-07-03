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Правительством подписано распоряжение о внесении изменений в целевую модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям».
Принято решение об улучшении условий подключения объектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан к электросетям.
Ведётся работа по сокращению сроков подключения к электросетям, в том числе за счёт сокращения сроков оформления разрешительной документации по строительству сетей и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
Повышается удобство подключения к сетям за счёт прохождения процедуры в электронном виде с использованием единого портала госуслуг и сокращения количества документов. Повышается информированность о подключении к электросетям за счёт развития функционала единого портала госуслуг, с использованием которого возможно осуществлять контроль исполнения процесса подключения и получения обратной связи. Это становится возможным благодаря внедрению цифровизации процессов и развитию информационных систем.
Весь этот комплекс действий с учётом ранее созданной возможности заключения договора энергоснабжения с энергосбытовыми организациями по принципу «одного окна» позволит повысить качество ведения предпринимательской деятельности в России и улучшить условия и качество жизни граждан.
«Консолидация усилий федеральных и региональных властей, а также энергетических компаний ведёт к улучшению условий подключения и сокращению его сроков. Целевая модель по технологическому присоединению позволяет нам находиться в диалоге с региональными властями, энергетиками, совершенствовать процесс подключения с учётом лучших практик регионов. Комфортные условия подключения к электросетям должны быть обеспечены в каждом регионе нашей страны. Это необходимо, чтобы предприниматели могли как можно скорее запустить свой бизнес», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
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