 

Правительство продолжает совершенствование процедуры технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса, а также граждан к электрическим сетям

3 июля 2023, 14:30 341 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительством подписано распоряжение о внесении изменений в целевую модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Принято решение об улучшении условий подключения объектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан к электросетям.

Ведётся работа по сокращению сроков подключения к электросетям, в том числе за счёт сокращения сроков оформления разрешительной документации по строительству сетей и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Повышается удобство подключения к сетям за счёт прохождения процедуры в электронном виде с использованием единого портала госуслуг и сокращения количества документов. Повышается информированность о подключении к электросетям за счёт развития функционала единого портала госуслуг, с использованием которого возможно осуществлять контроль исполнения процесса подключения и получения обратной связи. Это становится возможным благодаря внедрению цифровизации процессов и развитию информационных систем.

Весь этот комплекс действий с учётом ранее созданной возможности заключения договора энергоснабжения с энергосбытовыми организациями по принципу «одного окна» позволит повысить качество ведения предпринимательской деятельности в России и улучшить условия и качество жизни граждан.

«Консолидация усилий федеральных и региональных властей, а также энергетических компаний ведёт к улучшению условий подключения и сокращению его сроков. Целевая модель по технологическому присоединению позволяет нам находиться в диалоге с региональными властями, энергетиками, совершенствовать процесс подключения с учётом лучших практик регионов. Комфортные условия подключения к электросетям должны быть обеспечены в каждом регионе нашей страны. Это необходимо, чтобы предприниматели могли как можно скорее запустить свой бизнес», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Обсудить на форуме
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно