Правительством подписано распоряжение о внесении изменений в целевую модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Принято решение об улучшении условий подключения объектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан к электросетям.

Ведётся работа по сокращению сроков подключения к электросетям, в том числе за счёт сокращения сроков оформления разрешительной документации по строительству сетей и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Повышается удобство подключения к сетям за счёт прохождения процедуры в электронном виде с использованием единого портала госуслуг и сокращения количества документов. Повышается информированность о подключении к электросетям за счёт развития функционала единого портала госуслуг, с использованием которого возможно осуществлять контроль исполнения процесса подключения и получения обратной связи. Это становится возможным благодаря внедрению цифровизации процессов и развитию информационных систем.

Весь этот комплекс действий с учётом ранее созданной возможности заключения договора энергоснабжения с энергосбытовыми организациями по принципу «одного окна» позволит повысить качество ведения предпринимательской деятельности в России и улучшить условия и качество жизни граждан.