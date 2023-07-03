РусГидро в 2023 году построит в Амурской области 350 км ЛЭП

АО «ДРСК», входящее в Группу РусГидро, в 2023 году планирует ввести в эксплуатацию в Амурской области 350 км линий электропередачи и 77,3 МВА трансформаторной мощности.

Объем инвестиционной программы амурского филиала ДРСК на 2023 год составляет почти 3 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда рублей направлены на мероприятия, направленные на технологическое присоединение потребителей и 934 миллиона рублей - на модернизацию действующих объектов.

Крупнейшим проектом является обеспечение энергоснабжения ТОСЭР «Свободный». Здесь запланировано строительство подстанции с двумя трансформаторами по 25 МВА 110/35/10 кВ, двух линий электропередачи напряжением 110 кВ, четырех линий напряжением 35 кВ. Также до конца 2026 года будут построены линии 10 кВ общей протяженностью более 25 км и 14 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ, в том числе в 2023 году планируется ввод в работу порядка 2 км линий электропередачи 10 кВ и двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В части реконструкции существующих объектов, ведутся работы на подстанциях 35/6 кВ «10/70» и 35/10 кВ «Зейская». Запланирована модернизация распределительных сетей в городах Свободный, Шимановск, Зея, поселке Магдагачи, селах Благовещенского, Белогорского, Магдагачинского, Зейского районов. Также реализуются мероприятия по монтажу устройств релейной защиты и автоматики, оборудования связи, средств диспетчерского и технологического управления.