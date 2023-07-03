Под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина состоялось совещание, на котором рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов «Создание Всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Тальцы» в Иркутской области и «Горный воздух» в Сахалинской области.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель Губернатора Краснодарского края Сергей Власов и заместитель Председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

«Сегодня в рамках совещания мы рассмотрим вопросы реализации инвестиционных проектов, являющихся драйверами социально-экономического развития не только регионов, на территории которых они создаются, но и России в целом. Успешная реализация проектов – это новые рабочие места, увеличение возможностей и вариантов для внутреннего туризма, а также повышение комфорта путешествий для наших граждан», - отметил Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В Краснодарском крае планируется создание Всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Новый масштабный проект круглогодичного морского курорта реализуется по поручению Президента РФ.

Реализация проекта позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край и создать 25 тысяч номеров.

«В целях реализации проекта «Новая Анапа» необходимо создание инженерно-технического и транспортного обеспечения, в том числе системы водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, а также объектов транспортной инфраструктуры. Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках проекта запланировано начать с 2024 года», - сообщил замминистра Юрий Гордеев.

Также Минстроем России совместно с Минфином России, Минэкономразвития России и Корпорацией проработаны предложения о финансовом обеспечении реализации проекта.

«Для реализации проекта «Создание Всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа» создана Правительственная комиссия под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко, а также утверждена дорожная карта, которая позволяет эффективно координировать совместную работу федеральных органов исполнительной власти, Корпорации и Краснодарского края. В соответствии с дорожной картой сейчас мы находимся в стадии согласования управляющей компании с Краснодарским краем, которая будет выполнять функции по комплексному развитию территории», - отметил генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Отдельно на встрече рассмотрели реализацию масштабных проектов развития туристических территорий «Тальцы» в Иркутской области и «Горный воздух» на Сахалине.

Проект «Горный воздух» на Сахалине предусматривает реализацию отелей различной категории звездности (3-4 звезды). Общий объем номерного фонда составит 2 140 номеров. Курорт будет круглогодичным – зимой туристов будет привлекать современная инфраструктура горнолыжного курорта, летом – комплекс будет работать для активного отдыха.

Как сообщил на встрече Глава Иркутской области Игорь Кобзев, проект «Тальцы» также предусматривает реализацию отелей различной степени звездности (3-4 звезды). Общий объем номерного фонда - 3 500 номеров. Первых туристов планируется принять в 2026 году. Кроме этого, особенностью туристической территории станет яхтенная марина.

Также на встрече обсудили возможности создания механизма комплексного развития территорий.