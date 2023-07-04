Компания «Электрорешения», производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF (далее – EKF), анонсирует дебютный облигационный выпуск объёмом 1 000 000 000 рублей. Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам III квартала 2023 года.

EKF раскрывает стартовые параметры процедуры букбилдинга: облигационный заём выпускается на 3 года, доходность по купону на уровне 12,3% годовых. Купонный период – 3 месяца. Предварительная дата размещения – 05 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.

Среди факторов инвестиционной привлекательности – компания со 100% ростом за последние 2 года развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения. 13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» до уровня BBB (RU). Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников. По ссылке можно ознакомиться с финансовыми показателями компании.

Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.

«Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идём к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заёмный капитал и объёмы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год», – сообщает финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.

ООО «Электрорешения» является производителем и поставщиком электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.

В актив EKF входят производственные площадки во Владимирской области, 7 логистических центров, а также собственная испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. 1 500 сотрудников заняты на предприятиях по всему миру, половина из них работает в России. В компании соблюдаются принципы устойчивого развития и ESG – EKF активно реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддерживает проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Партнерская сеть компании насчитывает более 200 авторизованных дистрибьюторов и 6 000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.