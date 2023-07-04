Транспортный шлюз предназначен для применения на атомных электростанциях с водо-водяными реакторами. Устанавливается в герметичный объем реакторного отделения. Для запирания полотна используется принцип байонетного зацепления: две детали соединяются совмещением выступов на одной половине с соответствующими пазами на второй с последующим поворотом.



Это оборудование является важной частью реакторного отделения первого энергоблока. Конструкционно транспортный шлюз аналогичен резервному и основному шлюзам для персонала, представляет собой цилиндрический сосуд с двумя крышками - полотнами со стороны герметичной и негерметичной зон, отличаясь конструкцией и принципом работы крышек-полотен, назначением и размерами. В собранном виде шлюз весит 260 т, его длина - 15 м, высота с открытыми полотнами – 20 м и диаметр - 8 м.

«Транспортный шлюз - это важное оборудование, входящее в транспортную схему обращения ядерного топлива на АЭС. Основное управление осуществляется с помощью автоматики. В конструкцию шлюза, предназначенного для энергоблока №1 Курской АЭС-2, внесены существенные технические улучшения, что позволило сократить продолжительность шлюзирования. При скорости перемещения полотна 70 миллиметров в секунду удалось добиться точности позиционирования в 3 мм при остановке», - прокомментировал первый заместитель директора по сооружению новых энергоблоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

После доставки оборудования практически сразу последовали работы по перевозке шлюза к месту установки - это начальный этап длительной и высокоточной строительной операции. Транспортный шлюз был поднят на 26 отметку в проем между транспортным порталом и гермозоной.

«Точность установки очень высокая - такая же, как и при монтаже корпуса реактора - миллиметры. То, что сделано на данный момент - это только начало большой высокоточной работы. Нас ждет раскрепление шлюза, установка дверей и основного оборудования, а также длительный период пусконаладочных работ, чтобы синхронизировать шлюз со всеми транспортными элементами, задействованными при завозе ядерного топлива. Впереди много кропотливой, важной и ответственной работы», - прокомментировал вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Главная функция транспортного шлюза - это обеспечение удержания в гермозоне радиоактивных веществ, противопожарная защита и при необходимости аварийная эвакуация персонала. При нормальной эксплуатации АЭС через транспортный шлюз выполняется транспортировка грузов на отметку обслуживания реакторной установки при ремонтах оборудования, ввозе свежего и вывозе отработавшего топлива.

Развитие атомной энергетики - залог повышения уровня жизни граждан России. Российская промышленность наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Президент считает реализацию программ поддержки промышленности вопросом нацбезопасности и ставит задачу выйти на устойчивый промышленный рост в РФ, действуя динамично и напористо.



Энергоблоки №1 и №2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО "Атомэнергопроект") на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.