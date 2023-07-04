Город выставил на торги право на реорганизацию участка в Беговом районе по программе комплексного развития территорий. Здесь планируется возвести жилые, спортивные, общественные и социальные объекты – в общей сложности свыше 2,34 миллиона квадратных метров недвижимости. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, торги запланированы 22 августа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Открылся прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории на севере Москвы общей площадью более 63,55 гектара. Победитель аукциона может создать здесь современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек. Инвестиции в реализацию проекта КРТ превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит около 12 миллиардов рублей в год», – рассказал Владимир Ефимов.

В новом квартале планируется построить современное жилье общей площадью свыше 1,4 миллиона квадратных метров, а также общественно-деловые объекты.

«Из общего объема жилой недвижимости 20 тысяч квадратных метров квартир будут предназначены для переселения по программе реновации. Также на площадке должно быть построено около 940 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. В частности, планируется построить школу более чем на две тысячи учеников, детский сад для 750 воспитанников и поликлинику на 750 посещений в смену», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, по проекту комплексного развития территории бывшего завода здесь должны появиться спортивный комплекс, здание полиции, отделения банков, офисы и магазины.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.