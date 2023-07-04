АО «ВетроОГК-2» (входит в АО «НоваВинд») и ООО «Карбон Зиро» заключили договор на оказание услуг по ведению реестра сертификатов зеленой электроэнергии. В рамках договора ООО «Карбон Зиро» в соответствии со стандартом обращения сертификатов зелёной электроэнергии будет вести реестр сертификатов, выданных в отношении электроэнергии, произведенной на объектах ВИЭ генерации Росатома.

В реестре зарегистрированы три ветропарка Росатома – Медвеженская, Берестовская и Кузьминская ВЭС.

Сертификаты подходят потребителям, которые не являются субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности и не могут осуществлять покупку «зеленой» электрической энергии через свободные двусторонние договоры.

«Ответственные потребители на розничном рынке получили работающий инструмент для подтверждения экологичности своей деятельности. Разработанный в нашей стране механизм успешно заменил ушедшие с российского рынка международные системы сертификации и дал возможность российским компаниям продолжать курс на приверженность ESG принципам и декарбонизацию. В ближайшее время мы рассчитываем провести первые сделки по сертификатам с заинтересованными компаниями», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Росатом давно является драйвером низкоуглеродной повестки в России, и теперь у российских потребителей существенно расширятся возможности использовать зелёные сертификаты от производства электроэнергии на новых ветряных электростанциях, благодаря регистрации в реестре объектов генерации АО «НоваВинд» - отметил директор по развитию Carbon Zero Владислав Березовский.

ООО «Карбон Зиро» ведёт реестр российских сертификатов зелёной электроэнергии. Компания предлагает решения в области устойчивого развития для достижения целей по снижению и компенсации углеродного следа, в том числе брокерские и консалтинговые услуги в области сертификатов происхождения электроэнергии и углеродных единиц, реализации климатических проектов, подготовки углеродной отчётности, разработки сопутствующего программного обеспечения для автоматизации процессов инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40 %. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации и генерации на основе возобновляемых источников энергии, она будет только расти.



Зелёные сертификаты (или сертификаты происхождения электроэнергии) подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников (ВИЭ) - энергии ветра, солнца, вод и др. Сертификаты обращаются отдельно и независимо от электрической энергии, в отношении которой они были выданы. Все сделки с сертификатами учитываются в специальном реестре.



Зелёный сертификат - это отдельный от электроэнергии товар, который фиксирует и позволяет передавать все права, связанные с позитивными эффектами от производства электроэнергии на ВИЭ. После покупки и погашения сертификатов компания получает право заявлять о том, что использует зелёную электроэнергию в нефинансовой отчётности, рекламе и при маркировке продукции. На сегодняшний день, это самый популярный в мире способ «переключиться» на зелёную электроэнергию.



Российский добровольный стандарт Carbon Zero, одобренный на заседании рабочей группы по климату ESG Альянса, является единственным форматом зелёных сертификатов, доступным сегодня в России после прекращения деятельности международных систем сертификации. Стандарт, разработан с соблюдением принципов ассоциаций AIB и RE100, а также рекомендаций GHG Protocol, в целях предоставления возможности ответственным потребителям электроэнергии в России компенсировать углеродный след от потребления электроэнергии и поддерживать развитие возобновляемых источников энергии с помощью достоверных и надежных инструментов.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации и генерации на основе возобновляемых источников энергии, она будет только расти.