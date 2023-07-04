Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации Томской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства хирургического корпуса с поликлиникой в Томском областном онкологическом центре. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В Томске активными темпами развивают медицинскую инфраструктуру. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в городе построят новое здание хирургического корпуса областного онкодиспансера. Открытие корпуса увеличит число врачей, которые проводят амбулаторный прием, что позволяет качественно и оперативно оказывать медицинскую помощь большему количеству пациентов, а также ускорить сроки их лечения.

Общая площадь здания составит 18 тыс. кв. м. Девятиэтажный блок рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. Будет 7 операционных помещений. Корпус будет оборудован высокотехнологичными рентгеновскими аппаратами, маммографами, аппаратами УЗИ, ИВЛ и другой реанимационной аппаратурой. Новое современное оборудование центра позволит диагностировать патологии и злокачественные новообразования на ранних стадиях, имеется также аппаратура, которую возможно использовать на выездных приемах.

На прилегающей территории будет выполнен полный цикл благоустройства, в том числе асфальтирование, укладка плитки и установка фонарей.*

Застройщик – Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик».

Проектировщик – ООО «АЙ ДЖИ ГРУПП».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.