 

Современные технологии: каким будет новый корпус Томского онкоцентра

4 июля 2023, 13:30 388 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «АЙ ДЖИ ГРУПП»

Фото: ООО «АЙ ДЖИ ГРУПП»

Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации Томской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства хирургического корпуса с поликлиникой в Томском областном онкологическом центре. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В Томске активными темпами развивают медицинскую инфраструктуру. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в городе построят новое здание хирургического корпуса областного онкодиспансера. Открытие корпуса увеличит число врачей, которые проводят амбулаторный прием, что позволяет качественно и оперативно оказывать медицинскую помощь большему количеству пациентов, а также ускорить сроки их лечения.

Общая площадь здания составит 18 тыс. кв. м. Девятиэтажный блок рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. Будет 7 операционных помещений. Корпус будет оборудован высокотехнологичными рентгеновскими аппаратами, маммографами, аппаратами УЗИ, ИВЛ и другой реанимационной аппаратурой. Новое современное оборудование центра позволит диагностировать патологии и злокачественные новообразования на ранних стадиях, имеется также аппаратура, которую возможно использовать на выездных приемах.

На прилегающей территории будет выполнен полный цикл благоустройства, в том числе асфальтирование, укладка плитки и установка фонарей.*

Застройщик – Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик».

Проектировщик – ООО «АЙ ДЖИ ГРУПП».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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