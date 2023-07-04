 

Строительство развязки на трассе М-10 под Петербургом выходит на финишную прямую

4 июля 2023, 15:59 378 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Ввести в строй сооружение на одном из самых загруженных участков трассы М-10 «Россия» в Ям-Ижоре планируется в сентябре текущего года. В составе объекта – мост, разворотная петля, путепровод, надземный пешеходный переход и проезд для сельхозтехники в насыпи дороги.

Генеральная подрядная организация приступила к завершающим работам на объекте. Сейчас ведется окраска металлоконструкций обновленного моста через Ижору, устройство деформационных швов на путепроводе над основным ходом федеральной трассы, установка железобетонного парапетного ограждения. Вблизи жилых домов на подходах к мосту, а также вдоль съезда в сторону поселка Тельмана идет устройство фундаментов и монтаж шумозащитных экранов. Возле уже построенного надземного пешеходного перехода продолжается устройство переходно-скоростной полосы и тротуаров. Кроме того, до ввода объекта в эксплуатацию специалисты заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия по основному ходу федеральной трассы, нанесут разметку, установят дорожные знаки, автопавильоны на остановках общественного транспорта, выполнят благоустройство территории.

*** К реконструкции участка на 672-м км федеральной дороги М-10 в Тосненском районе федеральные дорожники приступили летом 2020 года. Проект предполагает строительство развязки с путепроводом и строительство разворотной петли с путепроводом над проезжей частью автодороги М-10 «Россия», реконструкцию моста через реку Ижора, реконструкцию перекрестка федеральной трассы с улицами Павловская и Пушкинская. Для удобства и безопасности пешеходов возведен надземный пешеходный переход с остеклением, для сельскохозяйственной техники устроен проезд тоннельного типа. На мосту через Ижору в ходе реконструкции заменено пролетное строение, гидроизоляция, металлическое барьерное ограждение, водоотвод, деформационные швы. Реконструкция федеральной дороги в деревне Ям-Ижора, строительство развязки позволят минимизировать заторы на одном из самых загруженных участков трассы М-10, значительно повысить уровень безопасности движения за счет разделения пересекающихся потоков. Объект включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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