На Приморской ГРЭС руководители Сибирской генерирующей компании проверили ход модернизации дальневосточных генерирующих мощностей, проинспектировали склады с новым оборудованием и материалами, которые поступают непрерывно, а также провели штаб с подрядными компаниями, задействованными в реконструкции электростанции. Всего в текущем году СГК обновляет в Приморье три энергоблока суммарной мощностью 635 МВт.

Сейчас на энергоблоке №8 мощностью 210 МВт выполнено 80% строительно-монтажных работ. Завершается реконструкция цилиндра низкого давления и расширенный ремонт цилиндров высокого и среднего давления. Идет полное обновление поверхностей нагрева котла. Началась заливка бетонных конструкции новой багерной насосной станции. Взамен прежней системы мокрого золоулавливания энергетики построили более эффективный электрофильтр. Уже приступили изоляционным работам и монтажу электротехнического оборудования — кабельных трасс и датчиков.

Сергей Пушкин – технический директор СГК: «Основная масса металлоконструкций и оборудования смонтирована, впереди — изоляционные работы. В конце августа мы завершим все строительно-монтажные работы и приступим к пуско-наладке. А на комплексные испытания планируем выйти в начале октября. Есть проблема острой нехватки подрядчиков на котле. Ее мы решили путем переброса персонала с других объектов».

Параллельно на энергоблоках №5 и №9 мощность 210 МВт и 215 МВт соответственно идет демонтаж изношенного турбинного и котельного оборудования, дымососов и скрубберов для последующего строительства электрофильтров. На данный момент выбраны подрядные компании для всех видов работ, кроме электромонтажных и изоляционных.

Павел Барило – исполнительный директор СГК:

«Мы сегодня увидели, что на площадках, где идет модернизация, все подрядчики хорошо организованы, в том числе и наш внутренний подрядчик СибирьЭнергоМонтаж. И это несмотря на то, что мы сейчас его реорганизуем для повышения эффективности. Объем его работ на Приморской ГРЭС растет. И мы планируем существенно нарастить численность персонала, которая будет востребована на пятом и на девятом энергоблоках, а в будущем году — на седьмом и на третьем энергоблоках. Отмечу, мы рады видеть здесь всех подрядчиков, при этом я понимаю, что мы должны быть качественными заказчиками, и тогда у нас будут хорошие подрядчики».

Руководители СГК также проверили, как налажен быт специалистов подрядных компаний, которые проживают в специально построенном для них городке. Сейчас это три общежития на 600 человек. В планах возведение еще двух общежитий на 400 мест. Кроме того, рассматриваются варианты установки дополнительных вагончиков для компактного проживания привлеченного персонала из других регионов.

Приморская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция Дальнего Востока. С 2022 по 2025 годы СГК модернизирует все девять энергоблоков суммарной мощностью 1467 МВт. Электроэнергия необходима для развития Транссиба и Приморского края.