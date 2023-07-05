 

Fesco и "Росатом" планируют создать Восточный транспортно-логистический узел к 2027 году

5 июля 2023, 17:15 256 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
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Фото: Freepik

Фото: Freepik

Транспортная группа Fesco и госкорпорация "Росатом" реализуют проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных контейнерных грузов. Завершить проект планируется к 2027 году, сообщили в пресс-службе Fesco.

"Fesco совместно с ГК "Росатом" реализует стратегический проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 млрд рублей и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 году", - говорится в сообщении.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

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Метки: Fesco, РОСАТОМ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Транспорт Строительство 

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