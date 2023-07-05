Транспортная группа Fesco и госкорпорация "Росатом" реализуют проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных контейнерных грузов. Завершить проект планируется к 2027 году, сообщили в пресс-службе Fesco.

"Fesco совместно с ГК "Росатом" реализует стратегический проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 млрд рублей и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 году", - говорится в сообщении.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.