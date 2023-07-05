Интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОД Концерна «Росэнергоатом» - компания «Атомдата-Центр» (Электроэнергетический дивизион Росатома) объявила о планах по запуску коммерческого центра обработки данных (ЦОД) «Москва-2» с уровнем надежности Tier IV. Его ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на 1 квартал 2024 года.

В Южном административном округе Москвы на площади более 20 тысяч кв. метров планируется разместить до 3,6 тыс. серверных стоек. Подведенная мощность площадки составит 36 МВт. Новый ЦОД будет сертифицирован по максимально высокому уровню надежности Tier IV, что позволит проводить сервисное и техническое обслуживание оборудования, не затрагивая критическую ИТ-инфраструктуру дата-центра.

«ЦОД «Москва-2» станет самым большим дата-центром в России и первым объектом в сети Росатома с таким высоким уровнем надежности. При его создании используется современное и надежное оборудование всех систем жизнеобеспечения. Открытие такого дата-центра позволит снизить дефицит серверных мощностей на рынке Москвы, который отмечается уже второй год на фоне спроса компаний на облачные услуги на базе российских производителей в целях повышения безопасности ИТ-инфраструктуры и обеспечения технологического суверенитета», - отметил Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр».

Новый дата-центр войдет в геораспределенную сеть центров обработки данных и инфраструктурных площадок Росатома. На данный момент под управлением «Атомдата-Центр» находятся три действующих центра обработки данных: ЦОД «Калининский» в Тверской области, ЦОД «Xelent» в Санкт-Петербурге и ЦОД «StoreData» в Москве.

В настоящее время на стадии проектирования и строительства находятся еще пять дата-центров, в том числе, ЦОД «Иннополис» в Татарстане, запуск которого запланирован на конец 2023 года.

«Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию наращивания инфраструктуры дата-центров в Центральном регионе России. ЦОД «Москва-2» предназначен для клиентов, которые являются объектами критической информационной инфраструктуры. Это, в первую очередь, компании из сферы энергетики и оборонной промышленности, а также финансовые организации, высокотехнологичные и ИТ-компании», – подчеркнул Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом», курирующий направление цифрового развития.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия позволят развивать новые цифровые проекты. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.