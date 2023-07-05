 

В НИУ "МЭИ" открылся Музей ГОЭЛРО

5 июля 2023, 13:45 367 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ "МЭИ"
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Фото: НИУ МЭИ

Фото: НИУ "МЭИ"

4 июля 2023 года в здании главного учебного корпуса НИУ «МЭИ» состоялась торжественная церемония открытия музея ГОЭЛРО.

Музей ГОЭРЛО представляет собой воссозданный кабинет одного из создателей плана ГОЭЛРО, учёного-энергетика, академика и вице-президента АН СССР Глеба Кржижановского. Стены, элементы интерьера и настоящая мебель из кабинета Г.Б. Кржижановского 20-х годов 20 века были сохранены и переданы НИУ «МЭИ» Акционерным обществом «ЭНИН». 

В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и директор АО «ЭНИН» Кирилл Лунин.

В своем торжественном слове Николай Рогалев подчеркнул, что музей даст возможность познакомиться с двумя выдающимися учеными — Глебом Кржижановским, который совершал открытия мирового уровня, закладывал фундамент новейших научных направлений и Карлом Кругом — учёным-электротехником, основателем Московского энергетического института.

«НИУ «МЭИ» – ведущий университет в области энергетики и прямой наследник той эпохи, дух которой мы стремимся сохранить. Основатель нашего института работал с Кржижановским над планом ГОЭЛРО. Эта аудитория — символ бессмертия его вклада.  Это дань уважения нашим истокам. Я уверен, что музей будет вдохновлять будущие поколения на великие достижения. Здесь, студенты МЭИ смогут прикоснуться к истории, ощутить дух тех времен и понять, как их будущее связано с прошлым. Это место, где история энергетики оживает», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Музей будет открыт для всей желающих университета и его гостей.

В 1920 году был разработан план ГОЭЛРО – государственный план электрификации Советской России.  Комиссию по разработке плана возглавлял выдающимся ученый-энергетик, основатель ЭНИН, академик АН СССР, председатель комиссии по электрификации России Кржижановский Г.М. (1872-1959). Активным участником Комиссии был Карл Адольфович Круг, впоследствии ставший основателем Московского энергетического института. Их работа заложила основы для создания университета, поскольку страна нуждалась в большом количестве инженерно-технических специалистов в области энергетики.

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Метки: НИУ МЭИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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