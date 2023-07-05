 

"Россети Кубань" обеспечит электроэнергией объект этнического туризма в Адыгее

5 июля 2023, 16:45 246 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» приступили к строительству электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения к электрическим сетям компании туристско-рекреационного комплекса «Даховская поляна» в предгорной части Майкопского района Республики Адыгея. 

Для подключения этнографического парка к электроснабжению специалисты выполнят монтаж ячейки 10 кВ на подстанции 35 кВ «Даховская», от которой будет запитан объект, построят воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ протяженностью 4 километра, а также комплектное распределительное устройство 10 кВ.

К настоящему времени выполнены проектно-изыскательские работы, подготовлены площадки для строительства, заключен договор на технологическое присоединение и выдачу 4 МВт электрической мощности, а также началось строительство ЛЭП. Работы планируется завершить до сентября 2023 года.

Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Даховская поляна» расположится на живописной Дегуакской поляне и займет площадь до 200 га. На территории парка разместится этнический аул со стилизованными адыгскими подворьями, ярмарочными рядами, ремесленными мастерскими, кафе с национальной кухней и другие объекты. Инициаторы проекта планируют создать перспективную инвестиционную площадку с развитой инфраструктурой и сделать рекреационный комплекс местом проведения этнических фестивалей и активного отдыха туристов.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, АДЫГЕЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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