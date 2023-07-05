 

"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения транспорта нефти в центральную Россию

5 июля 2023, 15:00 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили ремонт подстанции 110 кВ «НПС Холмогорская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр снабжает электроэнергией нефтеперекачивающую станцию «Холмогоры». На повышение надежности электроснабжения транспортировки «черного золота» электросетевая компания направила почти 7 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт ключевого оборудования высоковольтной подстанции – двух силовых трансформаторов общей мощностью 80 МВА. В ходе технических мероприятий специалисты заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительные клапаны, газовые и струйные реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Кроме того, специалисты установили на трансформаторы газоотборные устройства, которые позволят обслуживающему персоналу безопасно выполнять работы без подъема на высоту и снизят риск производственного травматизма на объекте.

Ремонт питающего центра состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия обеспечили надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции компании «Транснефть – Сибирь», которая по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин осуществляет транспортировку углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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