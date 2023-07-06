 

Ассоциация "Электрокабель" обсудила перспективы развития кабельной промышленности в Пскове

6 июля 2023, 17:54 340 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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Ассоциация "Электрокабель" провела выездное заседание Правления в городе Псков, где обсуждались перспективы развития отечественной кабельной промышленности. Встреча состоялась совместно с представителями ведущего кабельного завода "СКТ Групп", входящего в группу компаний "Акрон Холдинг".

Ассоциация, объединяющая более 75% российского кабельного рынка, внимательно следит за динамикой развития отрасли. Хотя кабельная промышленность в России в значительной степени самодостаточна и способна производить практически всю необходимую продукцию для рынка, вопрос импортозамещения остается актуальным.

С точки зрения оборудования и небольшой части материалов мы серьезно зависим от импортного оборудования, сейчас нам нужны запчасти, комплектующие, электроника. Поэтому в настоящее время мы постепенно меняем оборудование, опираясь на китайских производителей. То есть осуществляем импортозамещение в части комплектующих, электроники и компонентной базы

Максим Третьяков

Президент Ассоциации «Электрокабель»

Максимальная цель российских кабельных заводов - создать полный цикл производства кабеля, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией, чтобы снизить зависимость от других поставщиков и импорта.

Развитие кабельной промышленности представляет собой важный шаг в укреплении автономной и независимой промышленности в России. Заседание Правления Ассоциации "Электрокабель" позволило представителям ведущих предприятий страны обменяться опытом и знаниями, а также сделать вывод о безусловной значимости консолидации в отрасли в условиях нестабильного рынка.

 

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Метки: АЭК, СОБРАНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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