 

Дагестан направит 2,36 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

6 июля 2023, 16:44 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Власти Дагестана направят на модернизацию ЖКХ, в том числе на строительство очистных сооружений Махачкалы и Каспийска, 2,36 млрд рублей. Соответствующая заявка была одобрена по новой программе фондом развития территорий, сообщили в четверг в пресс-службе Минстроя региона.

"Дагестану одобрена заявка на модернизацию ЖКХ по новой программе. Объем финансовой поддержки фонда развития территорий составит 2,36 млрд рублей. Полученные денежные средства направят на реализацию концепции по строительству очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выделенные средства будут направлены на реконструкцию главной насосной станции Махачкалы, канализационной насосной станции Каспийска, строительство двух напорных канализационных коллекторов в Каспийске и строительство глубоководного выпуска сточных вод.

"В Республике Дагестан обновят 9,2 км сетей, при этом качество предоставляемых услуг улучшится для порядка 183 тыс. человек", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметова.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 

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