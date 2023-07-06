Форум "Форсаж" стартует через два дня!

Каким будет новое поколение специалистов в области технологического развития? Кто они – инженеры будущего? Как наиболее эффективно использовать цифровые инструменты управления знаниями? Ответы на эти и другие вопросы будут искать участники Форума сообществ молодых специалистов «Форсаж», который в этом году вновь примет гостеприимная Калужская земля: палаточный городок раскинется рядом с деревней Алопово с 8 по 15 июля.

Тема нынешнего форума – «Технологическое лидерство: созидание и сотрудничество» – объединит общими целями и ценностями несколько сотен лучших молодых специалистов из самых разных отраслей экономики и стран мира. За подготовку и проведение «Форсажа» тринадцатый год подряд отвечает ассоциация «МАКО», которую возглавляет член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

«Форум «Форсаж» – это не просто событие, которого каждый год с нетерпением ждут сотни участников и организаторов, – говорит Ольга Голышенкова. – Это в каком-то смысле особая реальность, где профессионалы из самых разных организаций и отраслей обучаются новым технологиям, обмениваются опытом и самыми лучшими практиками, открыто общаются на интересующие их темы и просто неделю живут вместе в палаточном лагере, становясь близкими людьми друг другу. Из этой семьи «Форсажа» вырастают не только новые идеи и совместные проекты сотрудничества, но и тесные связи личного и профессионального доверия по всей нашей стране и за ее пределами».

К делегациям молодых специалистов, представляющих крупнейшие российские компании, в этом году присоединятся молодые специалисты и молодые ученые из Египта, Кубы, Узбекистана, Шри-Ланки, Монголии, Боливии, Иордании и Казахстана, которые придадут форуму статус международного события. По мнению Вадима Титова, президента компании «Русатом – Международная Сеть», силами которой был сформирован состав нынешней иностранной делегации, зарубежные участники обязательно проникнутся ценностями, которые транслирует Россия, ведь уровень дискуссий на «Форсаже» и их глубина играют в этом ключевую роль.

Целью образовательной программы нынешнего форума станет знакомство с лучшими практиками русской инженерной школы и культурой организации производства, а также обучение технологиям командной работы и создания продукта. Делегации молодых специалистов будут представлять крупнейших работодателей страны – Россети, РусГидро, Роснефть, Норильский никель, Росатом, Интер РАО, РЖД, СО ЕЭС, Зарубежнефть, ОЭК, Ростелеком, ЦЕМРОС, Главрыбвод, ЕвроХим. Научные организации и вузы, которые станут участниками форума впервые, – ВНИИР и РАНХиГС. Также партнером деловой программы станет Российское общество «Знание».

Знание.Лекторий соорганизует несколько сессий, посвященных актуальным в современных реалиях темам науки, технологического развития, ценностных ориентаций, искусства и международного сотрудничества.

Ежегодно на форум приглашаются около ста экспертов из разных областей. Спикеры нынешнего форума – ведущие эксперты крупнейших российских компаний и вузов, яркие представители бизнеса, власти и науки российского и глобального уровня. Среди них начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, научный руководитель проекта «ДНК России» и проректор РАНХиГС Андрей Полосин, первый заместитель генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики ГК «Росатом» Александр Локшин и многие другие.

В этом году образовательно-развивающая программа форума сочетает как ставшие уже традиционными для «Форсажа» экспертные дискуссии, ток-шоу, игропрактики и групповую работу, так и новые форматы креативных лабораторий с кино- и телепродюсерами, направленные на создание просветительских, образовательных и информационных продуктов для молодежи. Члены Клуба Лидеров России «Эльбрус» станут наставниками для команд лучших проектов и помогут их доработать для демонстрации в рамках программы https://fest2024.ru/ в 2024 году.

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Общественной палаты РФ и Российского общества «Знание». В марте 2023 года проектный офис Десятилетия науки и технологий включил «Форсаж» в план наиболее значимых мероприятий проекта – инициативу «Проектирование будущего».

С программой форума можно ознакомиться здесь https://forsageforum.ru/wp-content/uploads/Program2023.pdf

Следить за событиями и сессиями форума «ФОРСАЖ – 2023» можно будет на официальном сайте Общества «Знание» и на его странице в социальной сети ВКонтакте, где будут опубликованы записанные секции деловой программы.

Медиа-центр форума Форсаж создан при поддержке Оргкомитета премии «КонТЭКст».

Контакты Медиацентра форума Форсаж-2023:

Руководитель Медиа-центра: Есипова Ирина +7 (985) 222-75-12,

помощник руководителя - Велытяк Анастасия +7 (985) 725-78-08