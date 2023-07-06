В национальном исследовательском университете «МЭИ» состоялся VI Открытый чемпионат электриков. 30 профессионалов из разных регионов страны, многие из которых входят в национальную сборную России по электромонтажу, приехали в Москву, чтобы определить самых лучших в своей профессии.

Электрикам за ограниченное количество времени предстояло собрать электроустановку из четырех светильников, силового разъема и выключателей, подключить ее с помощью реле переключения так, чтобы светильники работали на разных режимах. Кабель для соединения узлов предоставил Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Профессионалы своего дела смогли на практике оценить удобство и легкость разделки кабеля EXPERt class, а также его яркий, красочный цвет и высокое качество. Хотя не у всех получилось уложиться в отведенное время, участники отметили комфортную работу с EXPERt class при монтаже электроустановки.

Стенд Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» также привлек внимание многочисленных зрителей. Они напрямую смогли пообщаться с представителями Завода, протестировать образцы кабельной продукции и задать вопросы.