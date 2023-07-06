Лауреатами премии «Глобальная энергия» в 2023 году стали ученые из КНР: в номинации «Нетрадиционная энергетика» – Чжун Линь Ван, директор-основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем; в номинации «Новые способы применения энергии» – Жучжу Ван, профессор Шанхайского университета транспорта.

Номинация «Традиционная энергетика» осталась в этом году без победителя – из-за жесткой конкуренции ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов членов Международного комитета премии (МК).

В состав МК входят 16 ученых из 11 стран: Венгрии, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), России, Сингапура, США, ЮАР, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Возглавляет комитет Нобелевский лауреат премии мира Рае Квон Чунг.

Премия «Глобальная энергия» состоит из трех номинаций, а ее призовой фонд – 39 миллионов рублей – делится пропорционально между лауреатами. В этом году их будет двое, соответственно пополам.

Заседание МК прошло в Кемерово – столице крупнейшего угольного региона России. В торжественной церемонии объявления победителей принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Неслучайно именно Кузбасс стал площадкой, на которой ведущие ученые мира обсуждают перспективы развития глобальной энергетики. Регион – крупнейший поставщик угля в страны Юго-Восточной Азии и один из значимых игроков на мировом энергетическом рынке. К тому же именно кузбасские промышленные предприятия много лет были площадкой для отработки новых технологий угледобычи и природосбережения. У нас работает единственный в стране институт углехимии. Часть новых подходов к развитию угольной отрасли и охране окружающей среды, которые сегодня обсуждаются на международном форуме, уже реализуются в Кузбассе», – отметил Сергей Цивилев.

Принимая во внимание, что «Традиционная энергетика» осталась в этом году без победителя, ассоциация «Глобальная энергия» приняла решение вручить ежегодный Почетный диплом именно в этой сфере. А получит его сербский ученый Любивое Попович за разработку методологии, позволяющей определять характеристики высоковольтных и сверхвысоковольтных кабельных линий.

«Потребление электроэнергии в ближайшие десятилетия будет стремительно расти – как за счет электрификации транспорта, так и повышения доступности автономных и сетевых источников в развивающихся странах. Поэтому инновации в электроэнергетике будут находить особенно высокий спрос. Поддержать такие инновации и призван Почетный диплом», – отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

Церемония награждения лауреатов традиционно состоится в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 11 по 13 октября 2023 года.

О лауреатах 2023 года:

Чжун Линь Ван (Китай) ­– «Нетрадиционная энергетика»

Премия присуждается за изобретение трибоэлектрических наногенераторов как новой энергетической технологии для автономных систем, Интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного сбора «голубой энергии».

Жучжу Ван (Китай) – «Новые способы применения энергии»

Премия присуждается за исследования в области сорбционного охлаждения, которые значительно усовершенствовали технологию использования низкосортной тепловой энергии для создания высокоэффективного охлаждения, а также за значительный вклад в разработку теплового насоса на основе осушителя, удвоившего энергоэффективность охлаждения и обогрева.

«Исследования лауреатов 2023 года вносят важный вклад в развитие автономного энергоснабжения и повышение энергоэффективности. От успеха этих отраслей во многом зависит дальнейшая судьба энергоперехода. Это лишний раз подчеркивает, насколько тонка грань между фундаментальной наукой и реальным миром энергетики», – отметил глава Международного комитета Чунг.

Более подробно об ассоциации и лауреатах предыдущих лет можно ознакомиться на сайте «Глобальной энергии»: https://globalenergyprize.org/ru/.

За дополнительными вопросами просьба обращаться к главе пресс-службы ассоциации Анне Бутковской по телефону +7 923 330 0609 или почте butkovskaya@ge-prize.org